Büyük Kadınlar kategorisinde ise 1.16.42'lik dereceyle Meltem Kılıç şampiyon olurken, Kübra Nur Pınarak 1.16.42 ile ikinciliği elde etti.

Büyük Erkekler (19-34 yaş) kategorisinde 45 kilometrelik parkurda 1.07.51'lik derecesiyle Şevket Özer birinciliği elde etti. Aynı kategoride 1.08.04 ile Furkan Demir ikinci oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Ataköy Kriteryumu Bisiklet Yarışı tamamlandı - Son Dakika

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