Atakum Belediyesporlu Karin Asra Gürel Estonya'da güreş turnuvasında şampiyon oldu - Son Dakika
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Atakum Belediyesporlu Karin Asra Gürel Estonya'da güreş turnuvasında şampiyon oldu

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Atakum Belediyesporlu Karin Asra Gürel Estonya\'da güreş turnuvasında şampiyon oldu
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Atakum Belediyespor'un 13 yaşındaki sporcusu Karin Asra Gürel, Estonya'da düzenlenen Georg Lurich Güreş Turnuvası'nda U17 Kızlar 49 kg kategorisinde şampiyon oldu. Finalde Estonyalı Emily Vislapu'yu yenen Gürel, rakiplerine puan şansı vermeden 34/0 skorla turnuvayı tamamladı.

Samsun Atakum Belediye spor'un 13 yaşındaki sporcusu Karin Asra Gürel, Estonya'da düzenlenen Georg Lurich Güreş Turnuvası'nda şampiyon oldu. U17 kategorisinde 49 kiloda mücadele veren sporcu, rakiplerine puan şansı vermeyerek önemli bir başarıya imza attı.

Atakum Belediyespor sporcusu Karin Asra Gürel, 24-25 Ekim 2026 tarihlerinde Estonya'nın Rakvere kentinde düzenlenen ve 27 ülkenin katıldığı Georg Lurich Güreş Turnuvası'nda mindere çıktı. Gürel 13 yaşında olmasına rağmen sporda gösterdiği üstün performans nedeniyle, U17 Kızlar 49 kg kategorisinde mücadele verdi. Turnuva boyunca teknik üstünlüğüyle dikkat çeken sporcu, rakiplerini tek tek eledi. Finalde, Estonyalı sporcu Emily Vislapu ile karşılaşan sporcu, rakibini yenerek şampiyonluğa hak kazandı. Rakiplerine puan fırsatı vermeyen Gürel, 34/0 skorla turnuvaya damga vurdu. Yetenekli sporcu gösterdiği performansla Atakum'un ve Türkiye'nin gururu oldu.

Başkan Türkel'den tebrik

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, sporcunun Atakum'a ve tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattığı belirterek güreşçiyi tebrik etti. Başkan Türkel, "Karin, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda gösterdiği başarılarla kadın güreşinin en büyük sporcu adaylarından biri haline geldi. Estonya'da, rakiplerine puan şansı vermeyerek dünya şampiyon oldu ve hepimizin göğsünü kabarttı. Bize yaşattığı gurur için Karin'e, ailesine, sporcumuzun hazırlanmasında büyük emeği olan teknik ekibe teşekkür ediyorum. Atakum Belediyespor Kulüp Başkanımız Erol Giritli'yi, spora katkılarından dolayı ayrıca tebrik ediyorum. Atakum Belediyesi olarak kentimizin spor değerlerini, yeteneklerini desteklemeye ve sporcularımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
EstonyaSporSon Dakika

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