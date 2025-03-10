Atalanta, Juventus'u 4-0 Geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 28. haftasında Atalanta, Juventus'u 4-0 yenerek rakibinin 5 maçlık galibiyet serisine son verdi.

Juventus Stadı'nda oynanan mücadelenin 29. dakikasında Mateo Retegui, penaltıdan attığı golle Atalanta'yı 1-0 öne geçirdi.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Atalanta, 46. dakikada Marten de Roon ile ikinci golünü buldu.

Davide Zappacosta ile 66. dakikada skoru 3-0'a getiren konuk ekip, Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman'ın 77. dakikada kaydettiği golle 4-0'lık galibiyete ulaştı.

Inter'in 61 puanla zirvede bulunduğu Serie A'da Napoli 60 puanla 2'nci, Atalanta 58 puanla 3'üncü, Juventus ise 52 puanla 4. sırada yer alıyor.