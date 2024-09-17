Ataman'dan Pankarta Tepki - Son Dakika
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Spor

Ataman'dan Pankarta Tepki

Ergin Ataman, Maccabi maçı öncesi açılan siyasi pankarta tepki gösterdi, dostluğa vurgu yaptı.

17.09.2024 11:29
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Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv ile oynanan hazırlık maçında Rum taraftarların açtığı pankartla ilgili, "Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum" dedi.

Panathinaikos'un Türk başantrenörü Ergin Ataman, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile Kıbrıs Rum Kesimi'nde oynanan maçta açılan "Yıllar süren yasa dışı işgal. Unutmuyoruz" yazılı pankarta tepki gösterdi. Ataman, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İlk günden itibaren çok güzel karşılandığını ancak gördükleri misafirperverliğe yakıştıramadığı bir siyasi pankart açıldığını belirten Ataman, "Panathinaikos kulübünün geçen sezon yaşadığı 'efsanevi' başarılardaki başantrenörü olarak takımımın burada oynayacağı turnuvayı, 'dostluk ve barışa' katkı yapacağını düşündüğüm için çok destekledim ve buraya çok güzel duygularla geldim. İlk gün havaalanında çok güzel karşılandık. İnsanların gözündeki gerçek sevgi beni çok mutlu etti. Otelde düzenlediğimiz imza gününde yüzlerce basketbolseverle bir araya geldim. Bu dostluk ve barış ortamı hepimiz için çok umut vericiydi. Ama dün sporcun ve dostluğun hakim olması gereken salonda, bir grup tarafından burada gördüğümüz misafirperverliğe yakıştıramadığım bir siyasi pankart açıldı. Ben de bu duruma dikkat çekmek için tepkimi en sert şekilde gösterdim. Spor salonları siyasetin değil, dostluğun ve barışın yeridir. Bu pankartı açan insanların, ilk günden bu yana burada bana ve takımıma sevgi gösteren binlerce insanın duygularını etkilemeyeceğini biliyorum. Bizim onlarla aramızda her zaman çok özel bir sevgi olacak.

Yine aynı şekilde yaşanan ne olursa olsun, buradaki gerçek basketbolseverlere olan sevgim her zaman aynı kalacak. Çünkü bizi onlarla bir araya getiren en güçlü şey basketbol sevgimiz. İnanıyorum ki kazanan hep spor ve dostluk olacak" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maccabi Tel Aviv, Panathinaikos, Ergin Ataman, Basketbol, Politika, Spor, Son Dakika

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