Ataman Panathinaikos'tan Ayrıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ataman Panathinaikos'tan Ayrıldı

15.06.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdı. Ataman, kulübe önemli başarılar kazandırdı.

YUNANİSTAN Basketbol Ligi takımlarından Panathinaikos, başantrenör Ergin Ataman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Yunanistan Basketbol Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta başantrenör Ergin Ataman ile yollar ayrıldı. 2023 yılından bu yana Yunan ekibinin başında bulunan 60 yaşındaki tecrübeli başantrenör, görev süresinde 1 EuroLeague, 1 Yunanistan Ligi ve 2 Yunanistan Kupası şampiyonluğu yaşadı. Panathinaikos, tecrübeli başantrenör için bir veda videosu yayımlarken, kulüp başkanı Dimitris Giannakopoulos ile Ergin Ataman ayrılığa ilişkin açıklamalarda bulundu.

ERGİN ATAMAN: TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDA BİR KÖPRÜ KURMAYA ÇALIŞMIŞ OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Panathinaikos'ta geçirdiği güzel günleri hayatı boyunca unutmayacağını belirten başantrenör Ergin Ataman, "Bu güzel ülkede, Atina'da gerçekten harika zamanlar geçirdim. Hem Panathinaikos ile hem de Giannakopoulos ile çalışmış olmaktan büyük gurur duyuyorum. Ayrıca bu üç yıl içinde kulübe dört önemli kupa kazandırmış olmaktan da gurur duyuyorum. Her şeyden önce, EuroLeague şampiyonluğu… Hayatım boyunca bu günleri, yaşadığımız o eşsiz atmosferi ve Panathinaikos ailesinin verdiği inanılmaz desteği unutmayacağım. Türkiye ile Yunanistan arasında bir köprü kurmaya, iki ülke arasındaki dostluğa katkı sağlamaya çalışmış olmaktan da gurur duyuyorum. Yunanistan'da tanıdığım samimi ve sıcak insanlardan dolayı da çok mutluyum. Sadece Panathinaikos taraftarları değil, diğer kulüplerin taraftarları ve pek çok insan bana her zaman büyük bir sevgi gösterdi. Birlikte geçirdiğimiz bu üç yıl için hepinize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

DIMITRIS GIANNAKOPOULOS: ERGİN İLE ÇALIŞMAK BENİM İÇİN BİR HAYALDİ

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ise, "Ergin'le çalışmak benim için bir hayaldi. Ergin Ataman, Avrupa basketbolunda benim için her zaman en özel isim oldu, öyle de kalacak. Bu asla değişmeyecek. Bir hayalim vardı. Ailem bıraktıktan sonra kulübe yeniden bir Avrupa şampiyonluğu kazandırmak istiyordum. Takım Avrupa'da 17'nci sıradaydı. O günlerde Sounion'da oturup sürekli şunu düşünüyordum: "Ergin'i Panathinaikos'a nasıl getireceğim?" Biraz konuşmalar, ikna çabaları derken dünyanın en iyi koçunu Panathinaikos'a getirmeyi başardım. O da bunu sahada kanıtladı. Takımı Avrupa'da 17'nci sıradan alıp sadece bir yıl içinde Avrupa'nın zirvesine taşıdı. Sonraki yıllar ise mücadeleyle geçti. Çünkü ikimiz de savaşçı insanlarız. Sisteme karşı mücadele ettik. Kazandığımız bu dört kupayla gurur duyuyorum. Hatta bize karşı verilen bu mücadele olmasaydı, bugün bu kupaların sayısının daha fazla olacağına inanıyorum. Geleceğin bize neler getireceğini kim bilebilir? Her şey için çok teşekkür ederim Ergin" dedi.

Kaynak: DHA

Panathinaikos, Ergin Ataman, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ataman Panathinaikos'tan Ayrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü Uyuşturucuyu bantla beline ve bacaklarına saran zehir taciri hayrete düşürdü
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Körfez ülkeleriyle yaşanan birçok konu çözüm yoluna girdi
Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı Restoran tuvaletindeki gizemli butona basar basmaz hayatının şokunu yaşadı
Çanakkale’de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler Çanakkale'de kilolarca sağlam sebzeyi ormana döktüler
Ademola Lookman’ın bonservisi belli oldu Ademola Lookman'ın bonservisi belli oldu
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu

20:09
ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda bir ilk
ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda bir ilk
19:53
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik’ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
AK Parti Milletvekili Faruk Çelik'ten baraj inşaatını tamamlamayan şirkete tepki: Ya yapın ya da defolun gidin
19:42
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı
19:22
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor
Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
19:19
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
18:48
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
ABD ve İran mutabakat zaptını dijital olarak imzaladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2026 20:14:54. #7.13#
SON DAKİKA: Ataman Panathinaikos'tan Ayrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.