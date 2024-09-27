Ataşehir'de Eda Erdem Parkı Açılıyor - Son Dakika
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Ataşehir'de Eda Erdem Parkı Açılıyor

Ataşehir\'de Eda Erdem Parkı Açılıyor

Ataşehir Belediyesi, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in ismini taşıyan yeni bir park açıyor. Park, gençleri spora teşvik etmek amacıyla düzenleniyor ve 30 Eylül 2024'te hizmete girecek.

27.09.2024 11:45  Güncelleme: 11:50
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Ataşehir Belediyesi, spora verdiği önemi bir adım daha öteye taşıyarak ilçedeki bir parka A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem'in adını verecek. Yeniden düzenlenen parkın lansmanı, Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğinde ve Eda Erdem'in katılımıyla gerçekleşecek. Yaklaşık 5 bin metrekarelik parkın içerisinde bulunan voleybol sahasında ünlü voleybolcu için sürpriz bir çalışma da yapıldı.

Gençleri spor yapmaya teşvik etmek amacıyla hareket eden Ataşehir Belediyesi, onların başarılı sporcuları örnek almalarını sağlayacak yöntemler uyguluyor. Bu kapsamda spor hayatında birçok başarıya imza atan Türk voleybolunun simge ismi Eda Erdem'in azminin ve başarısının gençlere ilham vermesi için ilçedeki bir parka başarılı sporcunun adı verilecek.

Eda Erdem'in ismiyle taçlandırılacak

Atatürk Mahallesi'nde bulunan parkın yenileme çalışmalarını gerçekleştiren Ataşehir Belediyesi, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden düzenlenen parkı, Eda Erdem'in ismiyle taçlandıracak.

Toplam alanı 4 bin 902 metrekare olan parkın içerisinde bulunan voleybol sahasına da ünlü voleybolcu için sürpriz bir çalışma yapıldı. Vatandaşlara daha yeşil ve sağlıklı yaşam alanları sunma hedefiyle, yeni projelere imza atmaya devam eden Ataşehir Belediyesi, ilçeye kazandırdığı Eda Erdem Parkı'yla bölgedeki spor altyapısını güçlendirecek. Modern spor alanları ve çeşitli spor ekipmanlarıyla vatandaşlara hizmet verecek olan parkın içerisine; voleybol sahası, yürüme-koşu parkuru, açık hava spor alanları, çocuk oyun alanı, süs havuzu, dinlenme ve oturma alanları, piknik alanları ile köpek gezdirme alanı da yer alıyor. Atatürk Mahallesi'nde Dicle ve Fırat caddelerinin kesişiminde bulunan Eda Erdem Parkı'nın açılışı, 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 14.00'de gerçekleşecek. Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in ev sahipliğini yapacağı lansman törenine, A Milli Kadın Voleybol Takımı kaptanı Eda Erdem de katılacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ataşehir'de Eda Erdem Parkı Açılıyor - Son Dakika

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