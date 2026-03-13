Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 67 yıl sonra bir ilk

Haberin Videosunu İzleyin
13.03.2026 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Süper Lig'de Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Fatih Karagümrük, 67 yıl sonra rakibine karşı ligde galibiyet elde etti.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı.

KARAGÜMRÜK, FENERBAHÇE'Yİ DEVİRDİ

Karagümrük, 15. dakikada Bartuğ Elmaz, 45. dakikada Serginho'nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda iki takım da gol bulamazken, kırmızı-siyahlılar sahadan 2-0 galip ayrıldı.

67 YIL ARADAN SONRA KAZANDI

Karagümrük, aldığı bu galibiyetle birlikte Fenerbahçe'yi 12 Kasım 1959'dan sonra ilk kez mağlup etti. Kırmızı-siyahlılar, rekabette oynanan 18. maçta 2. galibiyetini elde etti.

5 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ DE SONA ERDİ

Öte yandan Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'nin Karagümrük'e karşı 5 maçlık galibiyet serisi de sona erdi.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu, Fatih Karagümrük, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana AK Partili Acar, partisinin oy oranını açıkladı: Trend bizden yana
İzlemeyenler çok şey kaçırdı UEFA Avrupa Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Yangından akılalmaz vahşet çıktı Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler Yangından akılalmaz vahşet çıktı! Bunu yapan torun değil cani, altın dişlerini bile sökmüşler
THY’nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama THY'nin kamu bütçesinden yararlandığı iddiasına Cumhurbaşkanlığından yalanlama
İsrail kabinesi “Lübnan’da işgali derinleştirme“ gündemiyle toplanacak İsrail kabinesi "Lübnan'da işgali derinleştirme" gündemiyle toplanacak
Macron: Irak’taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti Macron: Irak'taki askeri üsse saldırıda bir askerimiz hayatını kaybetti

23:23
İran’dan Bahreyn’e yeni hava saldırısı
İran'dan Bahreyn'e yeni hava saldırısı
21:58
İsrail’de en uzun gece İran bu sefer çok ağır hasar verdi
İsrail'de en uzun gece! İran bu sefer çok ağır hasar verdi
21:55
Şampiyonluk yolunda dev kayıp Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu’nda buz kesti
Şampiyonluk yolunda dev kayıp! Fenerbahçe, Olimpiyat Stadyumu'nda buz kesti
21:18
İlber Ortaylı’nın cenaze programı belli oldu
İlber Ortaylı'nın cenaze programı belli oldu
20:53
İran’dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan’dan ilk açıklama
İran'dan ateşlenen 3. füzeyle ilgili Erdoğan'dan ilk açıklama
20:16
ABD, İran’a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
ABD, İran'a Saldırılar İçin 160 Askeri Uçak Gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2026 00:50:29. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.