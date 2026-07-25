Atatürk Stadyumu Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika
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Atatürk Stadyumu Geçici Olarak Kapatıldı

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Van'da yeni stadyum çalışmaları nedeniyle Atatürk Şehir Stadyumu geçici süreyle kapatıldı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Atatürk Şehir Stadyumu'nda yeni stadyum çalışmaları kapsamında yürütülecek ön inceleme ve yıkım çalışmaları nedeniyle stadyumun geçici süreyle kullanıma kapatılacağını duyurdu.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilde yapılacak yeni stadyum çalışmaları kapsamında mevcut Atatürk Şehir Stadyumu'nda ön inceleme ve yıkım çalışmalarının gerçekleştirileceği belirtilerek, 26 Temmuz 2026 Pazar gününden itibaren stadyumdaki tüm sportif faaliyetlere ve vatandaş girişine, çalışmalar tamamlanıncaya kadar ara verileceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Atatürk Stadyumu Geçici Olarak Kapatıldı - Son Dakika

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