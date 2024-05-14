Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı

Muğla\'da Atatürk\'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları, Göcek Yat Kulübü tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında başladı. İlk gün İz Kayası mevkisinde yapılan yarışlara 13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldı. Yarışlar 17 Mayıs'ta sona erecek.

14.05.2024 14:23
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları başladı.

Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında düzenlenen yarışın startı Göcek açıklarında verildi.

Organizasyonun ilk gününde yarışçılar, İz Kayası mevkisinde üçgen rotada mücadele etti.

13 ülkeden 66 teknede 513 sporcu katıldığı yelken yarışları, 17 Mayıs'ta sona erecek.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Muğla'da Atatürk'ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları Başladı - Son Dakika
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