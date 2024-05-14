Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Düzce'ye ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Düzce'ye ulaştı

Atatürk\'ün Selanik\'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Düzce\'ye ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı Düzce'ye ulaştı. Düzceli bisikletçiler ise toprağı Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı. Bisikletçiler, Samsun'a kadar toprağı taşıyacak.

14.05.2024 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınarak yola çıkan toprak ve Türk bayrağı, Düzce'ye ulaştı. Sabah saatlerinde ise Düzceli bisikletçiler, ata toprağını Bolu'ya teslim etmek üzere yola çıktı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Atatürk'ün Selanik'teki evinden alınan toprak ve Türk bayrağı sporcular tarafından İpsala Sınır Kapısı'ndan geçerek Düzce'ye ulaştı. Selanik'ten gelen Ata toprağı ve Türk bayrağını Düzceli bisikletçiler, Gümüşova ilçesinde teslim aldı. Sabah saatlerinde ise emanetler Bolu'ya teslim edilmek üzere yola çıktı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından 25 bisikletçi, bayrak ve toprakla uğurlandı.

İl Müdürü İsa Yazıcı, bayrak ve toprağın Samsuna ulaşacağını belirterek, "Ülkemiz genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası dahilinde bir çok etkinlik yapılıyor. Bisikletli kardeşlerimiz Selanik'te Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu toprağı Samsun'a götürüyor. Bin 100 kilometre civarında yol güzergahında bulunan ilimizdeki sporcular, dün Sakarya ili sınırında toprağı ve bayrağımızı aldı. Bugün Bolu'ya gidip teslim edecekler. Oradan da Samsun'a kadar ulaşacak. Bu anlamlı organizasyonda gençlerimizin hem bu duyarlı harekette bulunması hem de bisiklet sporunun bisikletçilerimizin fedakarca davranışlarından dolayı Düzce bisiklet ailesine teşekkür ediyorum" dedi.

Bisiklet Federasyonu Düzce İl Temsilcisi Selim Cicü de, "2019 yılından bu yana Selanik'ten 19 Mayıs vesilesiyle Atatürk'ün evinden taşınan bir toprak var. Bin 130 kilometre her ilde bisikletlilerin birbirinden teslim alıp, diğer ile teslim ettiği bir organizasyon. 19 Mayıs'ta Samsun'da oluyor toprak. Biz de Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği olarak dün Sakarya'dan teslim aldık. Bugün de Bolu iline götürüyoruz, oraya teslim edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.

Sporcular ise yaptıklarının gurur verici olduğunu söylediler.

Sporculara, yol boyunca emniyet güçleri de eşlik ediyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

19 Mayıs, Gençlik, Selanik, Düzce, Bolu, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Düzce'ye ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek Akaryakıtta tek fiyat uygulaması yarın başlıyor! 13 bin bayide fiyatlar güncellenecek
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:42 Arsenal Taraftarları Manchester City’yi Uyutmak İçin Plan Yaptı Arsenal Taraftarları Manchester City'yi Uyutmak İçin Plan Yaptı
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:21:22. #1.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Selanik'ten alınan toprağı ve Türk bayrağı Düzce'ye ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement