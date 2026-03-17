Atatürk Üniversitesi\'nden Spor Başarıları

Atatürk Üniversitesi, spor alanında uluslararası arenada elde ettiği başarılarla gurur yaşatmaya devam ediyor. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Furkan Akar ve Nursena Çeto, farklı branşlarda dünya çapında önemli dereceler elde ederek hem Atatürk Üniversitesinin hem Erzurum'un hem de Türkiye'nin adını uluslararası spor camiasında bir kez daha duyurdu.

Kanada'da düzenlenen Kısa Kulvar Sürat Pateni Dünya Şampiyonasında ülkemizi erkekler 500 metre finalinde temsil eden milli sporcu, Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencisi Furkan Akar, 40.641'lik derecesiyle bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Akar'ın elde ettiği bu derece, Türkiye'nin kısa kulvar sürat pateni branşında Dünya Şampiyonası tarihinde kazandığı ilk madalya olma özelliğini taşıyor. Milli sporcunun bu başarısı, Türk spor tarihi açısından da önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Atatürk Üniversitesine bir diğer gurur ise İtalya'dan geldi. 14 Mart 2026 tarihinde İtalya'nın Cassino şehrinde düzenlenen Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonasında Atatürk Üniversitesi adına yarışan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Nursena Çeto, gösterdiği üstün performansla dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Çeto'nun elde ettiği bu önemli derece, üniversitenin spor alanındaki yükselen başarısını bir kez daha gözler önüne serdi.

"Öğrencilerimizin başarıları bizler için gurur kaynağı oluyor"

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, öğrencilerin elde ettiği uluslararası başarıların üniversite için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: "Üniversitemizin yalnızca akademik alanda değil, spor başta olmak üzere birçok farklı alanda ulusal ve uluslararası başarılar elde etmesi bizleri son derece memnun ediyor. Furkan Akar'ın Dünya Şampiyonasında kazandığı bronz madalya, ülkemizin kısa kulvar sürat pateni tarihinde bir ilk olması bakımından son derece kıymetlidir. Aynı şekilde Nursena Çeto'nun Dünya Üniversiteler Arası Kros Şampiyonası'nda elde ettiği dünya ikinciliği de üniversitemizin spor alanındaki güçlü altyapısının ve öğrencilerimizin azminin önemli bir göstergesidir."

"Elde edilen başarılar güçlü bir spor kültürünün sonucudur"

Genç sporcuların elde ettiği başarıların tesadüf olmadığını vurgulayan Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin spor altyapısı, akademik destek mekanizmaları ve Spor Bilimleri Fakültesinin nitelikli eğitim anlayışıyla öğrencilerin gelişimine katkı sunmaya devam ettiğini ifade etti. Hacımüftüoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Üniversite olarak sporcularımızın hem akademik hem de sportif kariyerlerini en iyi şekilde sürdürebilmeleri için gerekli tüm imkanları sağlamaya gayret ediyoruz. Dünya çapında elde edilen bu başarılar, doğru yapılan çalışmaların ve güçlü bir spor kültürünün sonucudur. Furkan Akar ve Nursena Çeto başta olmak üzere emeği geçen tüm sporcularımızı, antrenörlerini ve Spor Bilimleri Fakültemizi gönülden tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM