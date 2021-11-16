ATDSK Cup 22 Kasım'da başlıyor

Uluslararası Tenis Federasyonu'nun (ITF) turnuva takviminde yer alan ITF World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası 22 Kasım'da başlıyor.

Adana'da ATDSK'da yapılacak turnuvanın eleme maçları 20-21 Kasım'da oynanacak, 22 Kasım'da ise ana tablo maçlarına geçilecek. Turnuvanın açılış töreni ve sporcu gecesi de 21 Kasım'da yapılacak.

Turnuvaya şu ana kadar 30 ülkeden erkeklerde 470, bayanlarda 465 sporcu başvurdu. Ancak, 32'lik ana tablo ile maçların yapılacak olması nedeniyle turnuvada kızlarda ve erkeklerde eleme maçlarıyla birlikte toplam 112 sporcu raket sallayabilecek. ITF Junior'da puan açısından sporcuların en fazla rağbet ettiği bu turnuva, geleceğin şampiyon raketlerini Adana'da buluşturacak.

ITF World Tennis Tour J3 Adana ATDSK Cup Tenis Turnuvası'nın Türkiye'deki yılın son ve en yüksek puanlı uluslararası turnuva olduğunu bildiren ATDSK Başkanı Ali Refah Keskin, "Tennis Europe Junior Tour Çukurova Cup 14 Yaş Uluslararası Tenis Turnuvası'nı aralıksız 21 yıldır düzenleyen, bu yönüyle Adana'nın tek uluslararası tenis turnuvasının ev sahibi olan kulübümüzde ITF'in turnuva takviminde yer almak ve yine büyük rağbet gören uluslararası bir turnuvayı daha yapacak olmak bizi gururlandırıyor" dedi. - ADANA