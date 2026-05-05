Athletic Bilbao, Edin Terziç ile Anlaştı

05.05.2026 18:40
Athletic Bilbao, teknik direktör Ernesto Valverde'nin yerine Edin Terziç ile 2028'e kadar anlaştı.

İspanya ekibi Athletic Bilbao'da teknik direktörlük görevi için gelecek sezondan itibaren Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı Edin Terzic ile anlaşma sağlandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, sezon sonu takımdan ayrılacak Ernesto Valverde'nin yerine teknik direktörlük koltuğuna oturacak Terzic ile 30 Haziran 2028'e kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Terzic, teknik direktörlük deneyimi öncesi Borussia Dortmund ve Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük rolünü üstlendi.

Daha sonra Borussia Dortmund'u çalıştıran 43 yaşındaki teknik adam, bir kez Almanya Kupası zaferi yaşadığı takımını 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Bu sezon 34 haftası geride kalan LaLiga'da 44 puan toplayan Athletic Bilbao, 8. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

