Spor

19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti

19 yaşındaki Efe Korkut Athletic Bilbao tarihine geçti
02.02.2026 15:32
Athletic Bilbao, Tayfun Korkut'un oğlu Efe Korkut'u transfer ederek kulüp tarihinde ilk kez Türk bir futbolcuya imza attı.

Athletic Bilbao, kulüp tarihinde bir ilke imza atarak Türk bir futbolcuyu kadrosuna kattı. Bask ekibi, Tayfun Korkut'un San Sebastian doğumlu oğlu Efe Korkut'u transfer etti.

1,5+2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Athletic Bilbao, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efe Korkut ile 1,5 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıl uzatma maddesi içeren sözleşme imzaladı. Kulübün bu transfer için Efe'nin önceki takımı Stuttgart'a 500 bin euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

BILBAO ATHLETIC'TE FORMA GİYECEK

Genç futbolcu, Athletic Bilbao'nun üçüncü ligde mücadele eden alt takımı Bilbao Athletic'te forma giyecek. Efe Korkut'un gelişimi yakından takip edilecek.

TARİHE GEÇEN TRANSFER

Yalnızca Bask doğumlu futbolcuları veya ailesinde Bask kökeni bulunan oyuncuları kadrosuna katan Athletic Bilbao, tarihinde ilk kez Türk Milli Takımı'nı tercih eden bir futbolcuyla sözleşme imzaladı.

Athletic Bilbao, Tayfun Korkut, Korkut, Spor

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Enis Şahin Enis Şahin:
    Arda turani unuttunuzmu habere bak 0 11 Yanıtla
    198210Berre 198210Berre:
    atletic bilbao diyor okuyup yazsaydin keske 1 0
  • Enis Şahin Enis Şahin:
    Pardon bilbaoymuş 1 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci Bulent Cebeci:
    Atletico Madrid ile karıştırdın ! 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
