Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor

Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş\'a getirtiyor
28.01.2026 21:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın eski yıldızı Atiba Hutchinson, golcü oyuncu Promise David'i siyah-beyazlılara önerdi. Bu öneri sonrası oyuncuyu araştıran teknik heyetin de oyuncuyu beğendiği belirtildi. Beşiktaş, 24 yaşındaki forvet için kulübü USG'ye satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi yapacak.

Tammy Abraham'ı Aston Villa'ya gönderen ve golcü takviyesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

ATIBA'DAN BEŞİKTAŞ'A ÖNERİ

Beşiktaş'ın eski yıldızlarından Atiba Hutchinson, siyah-beyazlılara transfer önerisinde bulundu. Atiba Hutchinson'un, Belçika Ligi takımlarından Union Saint-Gilloise forması giyen vatandaşı Promise David için yönetime olumlu görüş bildirdiği ve gerekirse genç oyuncuyla birebir görüşebileceğini ilettiği ifade edildi.

Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getiriyor

TEKNİK HEYETTEN OLUMLU DÖNÜŞ

Bu öneri üzerine oyuncuyu araştıran Beşiktaş teknik heyeti de oyuncuya sıcak bakmaya başladı. Beşiktaş yönetiminin kısa süre içinde Kanadalı oyuncu için kulübü Union Saint-Gilloise'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifiyle masaya oturması bekleniyor.

SEZON RAKAMLARI

24 yaşındaki Kanadalı forvet Promise David, bu sezon çıktığı 31 karşılaşmada rakip kalelere 14 gol atmayı başardı.

Atiba Hutchinson, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Prens Selman’dan dikkat çeken Türkiye talimatı Prens Selman'dan dikkat çeken Türkiye talimatı
Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi Fayanslar kabarınca fark edildi, apar topar tahliye edildi
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı Ermenistan ve Azerbaycan, demir yolu üzerinden sıvı gaz taşınmasında anlaştı
Trump’ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu Trump'ı hedef alan ünlü sunucu canlı yayında gözyaşlarına boğuldu
İşte Atlas Çağlayan’ın yıllar önce çekilmiş videosu İşte Atlas Çağlayan'ın yıllar önce çekilmiş videosu

21:01
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran’ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'ın menzilinde 40 bin askerimiz var, saldırı yapabiliriz
20:41
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 14 yıllık sözleşme imzaladı
Beşiktaş, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzaladı
20:41
AK Partili Özcan’dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
AK Partili Özcan'dan emeklileri çıldırtacak sözler: Sizin yüzünüzden...
19:36
MGK sonrası 9 maddelik açıklama Suriye ve İran’a özel yer ayrıldı
MGK sonrası 9 maddelik açıklama! Suriye ve İran'a özel yer ayrıldı
18:17
İbrahim Barut’un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı
17:52
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Piyangodan büyük ikramiye kazandı, köyünü uyuşturucu fabrikasına çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 21:27:50. #7.11#
SON DAKİKA: Atiba Hutchinson, yıldız golcüyü Beşiktaş'a getirtiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.