Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Son Dakika

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, bugün yapılan skeet takım yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde skeet erkekler takım müsabakasında, Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin, Bilgin Üstündağ ve Ahmet Baran'dan oluşan takım 197 puan atarak sıralamayı 12. bitirdi.

Skeet kadınlar takım müsabakasında yarışan milli sporcular Nur Banu Balkancı, Aylin Sarmat ve Sena Can'dan oluşan takım ise halinde 197 puan atarak sıralama atışlarını 9. sırada tamamladı.