Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Son Dakika
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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

17.03.2022 15:45
Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, bugün yapılan skeet takım yarışlarıyla tamamlandı.

ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, bugün yapılan skeet takım yarışlarıyla tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde skeet erkekler takım müsabakasında, Türkiye'yi temsil eden Mustafa Serhat Şahin, Bilgin Üstündağ ve Ahmet Baran'dan oluşan takım 197 puan atarak sıralamayı 12. bitirdi.

Skeet kadınlar takım müsabakasında yarışan milli sporcular Nur Banu Balkancı, Aylin Sarmat ve Sena Can'dan oluşan takım ise halinde 197 puan atarak sıralama atışlarını 9. sırada tamamladı.

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Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Ahmet Baran, Atıcılık, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atıcılık: ISSF Plak Atışları Dünya Kupası - Son Dakika


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