Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

Atıcılıkta, ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda milli sporcular, Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, 3'üncü oldu.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın Bakü kentinde düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç bronz madalya elde etti

Aynı müsabakada yarışan Elif Beyza Aşık ve Buğra Tavşan, 569 puanla 16'ncılık elde ederken 10 metre havalı tüfek karışık takım kategorisinde yarışan Ömer Akgün ile Gülşen Delen, 621,9 puanla sıralama müsabakasını 30'uncu tamamladı.