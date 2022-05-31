Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca sıralama müsabakaları sona erdi.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyonda 10 metre havalı tabanca erkekler takım ikinci sıralama müsabakasında Yusuf Dikeç, İsmail Keleş ve Buğra Tavşan'dan oluşan ekip, topladığı 576 puanla 5'inci oldu.

10 metre havalı tabanca kadınlar takım müsabakasında Şevval İlayda Tarhan, Elif Beyza Aşık ve Seher Tokmak'tan oluşan ekip de 569 puanla 5'inci sırada yer aldı.

Trap erkekler takım kategorisinde Oğuzhan Tüzün, Murat İlbilgi ve Nedim Tolga Tunçer üçlüsü ise 212 puanla 6'ncı durumda müsabakayı bitirdi.

Organizasyon, 7 Haziran Salı günü sona erecek.