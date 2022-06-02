Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası - Son Dakika
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Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

02.06.2022 18:39
Atıcılık: ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda kadınlar 50 metre üç pozisyon tüfek kategorisindeki eleme müsabakaları tamamlandı.

Atıcılık ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda kadınlar 50 metre üç pozisyon tüfek kategorisindeki eleme müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi temsil eden sporculardan Zeynep Yıldız 566 puanla 34'üncü, Gülşen Delen ise 555 puanla 38. sırayı alarak elendi.

Organizasyonda yarın erkeklerde 25 metre rapid tabanca ve skeet, kadınlarda ise bireysel kategorilerindeki yarışmalar yapılacak.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen organizasyon, 7 Haziran Salı günü sona erecek.

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Kaynak: AA

Zeynep Yıldız, Türkiye, Spor, Son Dakika

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