Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı

08.03.2022 16:45
Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı

Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde başladı.

Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası, Kıbrıs Rum Kesimi'nde başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa kentinde 19 Mart Cumartesi gününe kadar devam edecek organizasyonda 13 milli sporcu mücadele edecek.

Kafilede yer alan sporcular ve kategorileri şöyle:

Yavuz İlnam (Trap Erkekler), Oğuzhan Tüzün (Trap Erkekler), Nedim Tolga Tunçer (Trap Erkekler), Murat İlbilgi (Trap Erkekler), Safiye Sarıtürk (Trap Kadınlar), Rümeysa Pelin Kaya (Trap Kadınlar), Mustafa Serhat Şahin (Skeet Erkekler), Bilgin Üstündağ (Skeet Erkekler), Fuat Çakar (Skeet Erkekler), Ahmet Baran (Skeet Erkekler), Nur Banu Özpak (Skeet Kadınlar), Aylin Sarmat (Skeet Kadınlar), Sena Can (Skeet Kadınlar).

YORUMLAR
500
Erzincan'ın kadın sporcuları 'olimpiyat madalyası' hedefliyor Erzincan'ın kadın sporcuları 'olimpiyat madalyası' hedefliyor Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı Futboldaki başarısını futgolfe taşıyan Bilgin Defterli'den kadınlara çağrı

Kıbrıs Rum Kesimi, Dünya Kupası, Atıcılık, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı - Son Dakika


Son Dakika
16:38 Külçe altın diye çakmak sattılar! 12 kişi mağdur
16:32 Müzisyen Pınar Eliçe, itirafıyla şaşırttı: Beni aldatan kocamı öldürmek istedim
16:24 Benzin ve motorin yeniden zamlandı! Benzin 1,07 lira, motorin 1,59 lira arttı
16:14 Seren Serengil'in iç çamaşırsız kıyafetine yorum yağdı! Eleştirenleri "cahillik" ile suçladı
15:48 Erdoğan, doktorların kamudan ayrılmasını çok da önemsemedi: Gidiyorlarsa gitsinler yenilerini alırız
15:44 Rus yanlısı Çeçen lider Kadirov en büyük hayalini paylaştı: Kiev'e girmek!
15:43 Petrol devi Shell'den geri vites! Rusya'dan petrol ve gaz alımını bitirecek
15:36 Yine 8 Mart! Yine Taksim yasak! Yine metrolar kapalı! Yine kadınlar sokakta
15:18 Son Dakika: Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus'a kötü haber! TFF'nin, 'Bu sezon görev yapacaklar' listesinde yoklar
15:16 Erdoğan'dan eşini 23 yerinden bıçaklayan adamın serbest bırakılmasına sert tepki: Aradık araştırdık, adi herifi içeri aldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 17:11:57. #1.11#
SON DAKİKA: Atıcılıkta ISSF Plak Atışları Dünya Kupası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement