Atila Gerin: Mücadeleye Devam Edeceğiz

13.04.2026 23:17
Eyüpspor Teknik Direktörü Gerin, Samsunspor mağlubiyetinin ardından mücadele kararlılıklarını vurguladı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, Samsunspor mağlubiyetinin ardından, "Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 29. hafta müsabakasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Samsunspor'a uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 mağlup olarak kümede kalma yarışında yara aldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Direktörü Atila Gerin, "Çok güçlü bir takımla oynayacağımızı biliyorduk. Geçen hafta aldıkları 4 gollü ağır yenilgiyle geldiler ve reaksiyon gösterdiler. Ona göre bir planla çıktık. İlk 35 dakika topu vermedik. Skoru ne kadar taşıyabilirsek rakibin de risk alacağını biliyorduk. Öyle olursa da skoru arttıracağımızı düşünüyorduk. Fakat son 15 dakikada bunu sağlayamadık. Geçen hafta da aynısı oldu. Eksik kalınca oyuncular aynı reaksiyonu sahaya yansıtmaya ne yazık ki devam ettiremiyor. Tabii bunların hiç biri bahane değil. Samsunspor da en az bizim kadar maçı istedi. Çok ciddi oynadılar. Heyecanlı bir maç oldu. Artık ligin boyu kısaldı. Rakiplerin de kaybettiği bu haftada her puanın önemi var tabiki. Puan ve puanlara ihtiyacımız olduğu bu dönemde puan kaybından dolayı çok üzgünüm. Zor süreçler geçirdiğimiz bu dönemde genç kadromuzla çok iyi işler yaparak buraya kadar gelmiştik. Son ana kadar Eyüpspor'a yakışır şekilde mücadelemize devam edeceğiz. Ondan sonra da nasibimiz ne ise onu yaşayacağız" diye konuştu.

Müsabakanın hakemi Yasin Kol'un performansı hakkında sorulan soruya ise Gerin, "Geçen haftaya göre çok daha iyi yönetti diyebiliriz. Geçen hafta tam anlamıyla bir faciaydı. İlk sarı kartı çok kolay gördük bu maçta. Hocanın ilk amacı oyuncuyu oyunda tutmak olmalı. Bu hafta tek serzenişimiz ilk kartı erken verdi. Bu durum da kırmızı kart görmeye itti. Netice biz kendimiz kaybettik" şeklinde cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Samsunspor, Eyüpspor, Futbol, Spor

11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar 11 yaşındaki çocuğa 1 yıl boyunca dehşeti yaşatan şüpheli için tepki çeken karar
MOSSAD Başkanı değişti Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor MOSSAD Başkanı değişti! Netanyahu’ya yakın ismi göreve geliyor
İnfial yaratan İsrail iddiası Cumhurbaşkanlığından açıklama var İnfial yaratan İsrail iddiası! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
ABD’ye abluka resti İran, Beyaz Saray’ın çevresindeki istasyonları paylaştı ABD'ye abluka resti! İran, Beyaz Saray'ın çevresindeki istasyonları paylaştı
Küba’dan ABD’ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz Küba'dan ABD'ye tarihi rest: İşgal halinde kendimizi savunuruz, gerekirse ölürüz
ABD ordusundan operasyon Çok sayıda ölü var ABD ordusundan operasyon! Çok sayıda ölü var

23:09
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir Türkiye detayı çarpıcı
ABD ve İran yeniden masaya oturabilir! Türkiye detayı çarpıcı
23:01
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
22:26
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
21:58
Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
21:09
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü
Ablukanın başlamasıyla iki tanker Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
20:55
8 ilde “Bayğaralar“ suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
8 ilde "Bayğaralar" suç örgütüne yönelik operasyonda 287 şüpheli yakalandı
