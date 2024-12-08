Atılay Canel: Galibiyeti Hak Ettiler

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, Gençlerbirliği karşılaşmasının ardından, "İyi oynayamadık. Rakip bizden daha iyi oynadı. Galibiyeti onlar hak etti" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Fatih Karagümrük, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Biz güçlü bir takımız hedefimizden ayrılmadık, oyuncularımıza inancımız büyük. İyi oynayamadık. Rakip bizden daha iyi oynadı. Galibiyeti onlar hak etti" diye konuştu. - ANKARA