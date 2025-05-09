Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi\'nde heyecan başlıyor

53 yıldır aralıksız olarak faaliyetlerini sürdüren ve Türkiye'nin en eski otomobil sporları kulübü olan Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından geleneksel olarak düzenlenen Yeşil Bursa Rallisi için geri sayım başladı.

Türkiye'de her yıl merakla beklenen Yeşil Bursa Rallisi, bu yıl Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası 3. ayağı olarak 23-25 Mayıs 2025 tarihlerinde 49. kez gerçekleştirilecek. Atış Yapı ana sponsorluğunda, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ile düzenlenecek Atış Yapı 49. Yeşil Bursa Rallisi öncesinde, Atış Yapı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile BOSSEK Yönetim Kurulunun katılımıyla basın toplantısı ve imza töreni gerçekleştirildi.

DasDas Bursa (Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi) ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona; BOSSEK adına Başkan Mete Pala, Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar, Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak katıldı.

Mete Pala: "Yeşil Bursa Rallisi şehrimizin spor, turizm ve ekonomik potansiyelini yansıtan büyük bir etkinlik"

Toplantıda konuşan BOSSEK Başkanı Mete Pala, "Hepinizi BOSSEK - Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü adına en içten duygularımla selamlıyorum. Bugün burada, Türkiye'nin en köklü motor sporları organizasyonlarından biri olan 49. Yeşil Bursa Rallisini sizlerle paylaşmanın heyecanını ve gururunu yaşıyoruz.23 Mayıs'ta start alacak olan bu önemli organizasyon, yalnızca bir yarış değil; aynı zamanda şehrimizin spor, turizm ve ekonomik potansiyelini yansıtan büyük bir etkinliktir. Bu yıl da geçmişten gelen mirasa yakışır bir şekilde hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirecek bir ralliyi hayata geçirmeye hazırlanıyoruz. Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde bize güç veren, yanımızda olan bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum, Atış Yapı. Kendilerine bu yılki rallimizin ana sponsoru olarak verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Spora ve gençliğe verdikleri değeri bu iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldular. Ayrıca her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bunun yanında rallimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlere, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve elbette sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum. BOSSEK olarak amacımız; sadece yarış düzenlemek değil, aynı zamanda motor sporlarını geniş kitlelere sevdirmek, genç yeteneklere fırsat sunmak ve Bursa'mızın adını dünya çapında duyurmak. Aynı zamanda bu yarış, Yeşil Bursa ismini boşuna taşımıyor çünkü yeşil ve çevre bilinciyle, geleceğe katkı sağlamayı da bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bununla ilgili de karbon nötr organizasyon yapma amacındayız. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da çevre konusunda farkındalık sağlamayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle, 49. Yeşil Bursa Rallisi'ne katılacak tüm takımlara başarılar diliyor, kazasız belasız bir yarış temenni ediyorum" dedi.

Burçe Tokuş Muhtar: "Daha adil, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya için yola çıkıyoruz"

BOSSEK Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar ise, "Bu yıl 49.'su düzenlenecek olan Yeşil Bursa Rallisi'ni son 3 yıldır sadece hız ve mücadeleyle değil, aynı zamanda çevreye saygı duyarak, sürdürülebilirlik hedefleriyle birlikte organize ediyoruz. Bu kapsamda geçen yıl Türkiye'de ilk kez bir ralli organizasyonunun karbon yükü hesaplandı. Bu bizim için önemli bir başlangıçtı. Hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan karbon yükünü diktiğimiz 300 ağaç ile nötrlemiş olduk. Bu sadece sembolik değil, bizim için anlamlı bir adımdı. BOSSEK olarak bu yıl sürdürülebilirlik çalışmalarımızı kurumsal bir zemine oturtmak üzere önemli bir adım daha attık. Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda önemlilik değerlendirmemizi tamamladık ve çalışmalarımızı 6 temel hedef etrafında yeniden yapılandırarak sürdürülebilirlik stratejimizi geliştirdik. Buna paralel olarak, vizyonumuzu ve değerlerimizi yansıtan bir sürdürülebilirlik manifestosu hazırladık. 'Motorlar çalıştı, rotamız belli; daha adil, daha yeşil, daha yaşanabilir bir dünya için yola çıkıyoruz'. Sonuç olarak bu rallide biz, sadece finish çizgisini değil, sürdürülebilir bir geleceği de hedefliyoruz ve bu yıl da aynı kararlılıkla devam ediyoruz. Bu yıl da karbon nötr hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu önemli bir hedef ve bu hedefe ulaşmak, yalnızca iyi niyetle değil, ciddi bir altyapı ve destekle mümkün. Burada sponsorlarımızın değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Bu yıl karbon hesaplamamızda ve nötr hale gelme sürecimizde bize maddi ve manevi destek sağlayan Bursa Büyük Şehir Belediyesi, Atış Yapı ve Mavi Yeşil Danışmanlık'a gönülden teşekkür ediyoruz. Onların katkıları olmasaydı bu kadar güçlü adımlar atmak mümkün olmazdı. Çevresel projelerin sürdürülebilir olması, uzun vadeli hedeflere ulaşılması için sponsorluğun ne kadar hayati olduğunu her yıl biraz daha iyi anlıyoruz. Bu yüzden tüm destekçilere açık bir çağrı da yapmak istiyorum. Bu yolculukta bizimle yürümek isteyen herkesin katkısı çok kıymetli. Gelin birlikte hem sporu büyütelim hem de doğayı koruyalım. Yeşil Bursa Rallisi artık sadece bir yarış değil. Bu organizasyon, çevresel ve toplumsal duyarlılığıyla örnek bir model. Her yıl üstüne koyarak ilerliyoruz. Daha sürdürülebilir, daha bilinçli ve daha katılımcı bir gelecek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Gökay Azak: "Halkımızı sporun her branşıyla buluşturma mutluluğuyla hareket ediyoruz"

Organizasyona desteklerini sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Gökay Azak da yaptığı açıklamada, "Biz de büyükşehir belediyesi olarak, Başkanımız Mustafa Bozbey'in önderliğinde halkımızı sporun her branşıyla buluşturma mutluluğuyla hareket ediyoruz. Yeşil Bursa Rallisi de bizim için vazgeçilmezlerden biri. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Böyle değerli organizasyonları Bursa'ya kazandırmaya, destekçisi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Metin Atış: "Yeşil Bursa Rallisi hatıraların ve hayallerin birleştiği yer"

Yeşil Bursa Rallisi'ne geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da ana sponsor olarak destek veren Atış Grup adına Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Atış Grup olarak Yeşil Bursa Rallisi'nin bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Takımımızla beraber, Bursalılarla beraber bu heyecanı yaşamak gerçekten çok güzel. Gördük ki bu ralli, hatıraların ve hayallerin birleştiği bir yer. Çok küçük yaştaki araba tutkunlarını, klasik araçları burada görüyoruz. 7'den 70'e herkes bu heyecanı yaşıyor. Ayrıca sürekli birbirini geliştiren, çevreci bir organizasyon burası. Federasyon ve Bursa Büyükşehir Belediyesi destekleri ile buralara geldi, biz de destekçisi olmaktan gurur duyuyoruz." - BURSA