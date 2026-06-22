Atlanta, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika
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Atlanta, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor

22.06.2026 11:23
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2026 Dünya Kupası için Atlanta, Amerikan Kolej Futbolu Müzesi'ni ziyaret eden futbolseverleri ağırlıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası maçları için ABD'deki ev sahibi şehirlerden Atlanta'ya gelen futbolseverler, Amerikan Kolej Futbolu Şöhretler Müzesi'ni de ziyaret ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 maçın ev sahipliğini üstlenen ABD'deki "uzay gemisi" görünümlü Atlanta Stadı'nın bulunduğu şehir, Amerikan kolej futbolunun başkenti olarak da anılıyor.

Atlanta'da ünlü Amerikan futbolcularına ithafen kurulmuş bir Amerikan Kolej Futbolu Şöhretler Müzesi (College Football Hall of Fame) de bulunuyor.

Amerikan Kolej Futbolu Şöhretler Müzesi Pazarlama Müdürü Paige Eskens, AA'ya yaptığı açıklamada, "Müze, 2014 yılından beri Atlanta'da bulunuyor. Atlanta, Amerikan kolej futbolunun başkentidir. Tüm futbol taraftarlarını, Amerikalıların futbol dediği bu sporu görmek için müzemize davet ediyoruz." dedi.

Eskens, "Müzemizde ABD'deki tüm kolej futbolu takımlarını temsil eden 800'den fazla Amerikan futbolu kaskının olduğu duvar yoğun ilgi görüyor." bilgisini verdi.

"Futbol, ABD'de her geçen gün daha popüler bir spora dönüşüyor"

Ülkede futbol dendiğinde akla Amerikan futbolunun geldiğini ve daha yaygın olarak oynanıp izlendiğini belirten Eskens, "ABD'de Amerikan futbolu, futboldan daha fazla seviliyor. Ama futbol, ABD'de her geçen gün daha popüler bir spora dönüşüyor." ifadelerini kullandı.

Paige Eskens, şöhretler salonunda da yıldız sporculara ait kişisel eşyaların sergilendiğini aktardı.

Amerikan futbolu-futbol kıyaslamasında da kendi tercihinin Amerikan futbolu olduğunu dile getiren Eskens, "Kişisel olarak futbola nazaran Amerikan futbolu izlemeyi daha çok seviyorum. Ama futbola da ilgi duyuyorum. Futbolda birçok aksiyon, tutku içeriyor ve taraftarların coşkusu çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.

"Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz"

Dünya Kupası maçlarına ev sahipliği yapan 11 ABD şehrinden biri olan Atlanta hakkında da Eskens, "Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Georgia eyaletinin Atlanta kentinde bulunan, 75 bin kişi kapasiteye sahip olan ve Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Atlanta Falcons'un maçlarını oynadığı Atlanta Stadı, organizasyonda bir yarı final karşılaşmasına da sahne olacak.

Kaynak: AA

Etkinlik, Kültür, Futbol, Turizm, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atlanta, Dünya Kupası'na Hazırlanıyor - Son Dakika

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