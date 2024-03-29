Atlanta Hawks, uzatmada Boston Celtics'i yendi - Son Dakika
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Atlanta Hawks, uzatmada Boston Celtics'i yendi

NBA'de Atlanta Hawks, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 123-122 yenerek 34. galibiyetini elde etti. Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle kazanılan mücadelede Hawks'ta Murray 44 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Diğer mücadelede ise New Orleans Pelicans, sahasında Milwaukee Bucks'ı 107-100 mağlup etti.

29.03.2024 09:57  Güncelleme: 09:58
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Atlanta Hawks, uzatmaya giden maçta Boston Celtics'i 123-122 yendi.

NBA'e iki maçla devam edildi. Sahasında Doğu Konferansı lideri Celtics'i ağırlayan Hawks, normal süresi 112-112 berabere tamamlanan mücadeleyi Dejounte Murray'nin son saniye basketiyle kazanarak bu sezon 34. galibiyetini elde etti.

Murray'nin 44 sayıyla kariyer rekoru kırdığı Hawks'ta, Bogdan Bogdanovic 24 sayı, 7 ribaunt, 5 asist, De'Andre Hunter 21 sayı, 13 ribauntla oynadı.

Celtics'te Jayson Tatum 31 sayı, 13 ribaunt, 6 asist, Derrick White 22 sayı, 7 ribaunt, Kristaps Porzingis 20 sayı, 7 ribaunt, Jaylen Brown 18 sayıyla salondan ayrıldı.

Gecenin diğer mücadelesinde ise New Orleans Pelicans, sahasında Milwaukee Bucks'ı 107-100 mağlup etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Atlanta Hawks, uzatmada Boston Celtics'i yendi - Son Dakika

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