Atlanta Hawks, uzatmada Boston Celtics'i yendi

Trabzonspor Süper Lig'de Fair-play Sıralamasında İlk Sırada

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 30. haftada en centilmen takım Trabzonspor oldu. Trabzonspor, 1 kırmızı kart ve 45 sarı kartla ligin en az kart gören takımı oldu. Ayrıca, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da geçtiğimiz ay en centilmen teknik direktör olarak seçilmişti.