Atlanta Stadı, 2026 Dünya Kupası'na Ev Sahipliği Yapacak

ABD'deki "uzay gemisi" görünümlü Atlanta Stadı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 8 maça ev sahipliği yapacak.

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva, 19 Temmuz Pazar günü final maçıyla tamamlanacak.

Georgia eyaletinin Atalanta kentindeki 75 bin kapasiteli statta da kupanın önemli maçları oynanacak.

ABD'nin doğu yakası zaman diliminde olan Atalanta ile Türkiye arasında 7 saatlik zaman farkı bulunuyor.

Atlanta Falcons ve Atlanta United

Atlanta Stadı, iki profesyonel spor kulübüne ev sahipliği yapıyor.

Amerikan Futbolu Ligi (NFL) ekiplerinden Atlanta Falcons ile Amerikan Birinci Futbol Ligi'nde (MLS) takımlarından Atlanta United, maçlarını bu statta oynuyor.

2017 yılında açılan statta, Amerikan futbolu ve futbol (soccer) maçlarının yanı sıra çeşitli etkinlikler de düzenleniyor.

Statta, daha önce 2019 Super Bowl ve 2018 MLS Kupa finali gerçekleştirildi.

Mimarisi

Çatısı kapanan yaklaşık 75 bin seyirci kapasiteli statta, sahayı 360 derece çevreleyen ekran bulunuyor.

Genellikle yapay çimin kullanıldığı statta, FIFA kuralları gereği Dünya Kupası için doğal çim zemine serildi.

Şehir merkezine 3 kilometre mesafede bulunan stada toplu taşımayla rahat ulaşılabiliniyor.

Festival alanı

Dünya Kupası için hazırlanan 15 bin kapasiteli taraftar festival alanı, şehrin kalbindeki Centennial Olimpik Park'ta olacak.

Park, turnuva boyunca dört dev ekranla, canlı konserler, yerel etkinlikler ve interaktif futbol aktiviteleriyle bir festival alanına dönüşecek.

Alana girişlerin ücretsiz olacağı park, 2026 Dünya Kupası'nda bir yarı final maçının oynanacağı Atalanta Stadı'na yürüme mesafesinde olmasıyla da müsabakalara bilet bulamayanlar için alternatif bir mekan olacak.

Statta 8 maç oynanacak

Atlanta Stadı'nda oynanacak 8 maç ve programı şöyle:

Yarın:

H Grubu: 19.00 İspanya-Yeşil Burun Adaları

18 Haziran Perşembe:

A Grubu: 19.00 Çekya-Güney Afrika Cumhuriyeti

21 Haziran Pazar:

H Grubu: 19.00 İspanya-Suudi Arabistan

25 Haziran Perşembe:

C Grubu: 19.00 Fas-Haiti

28 Haziran Pazar:

K Grubu: 02.30 Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Özbekistan

1 Temmuz Çarşamba:

Son 32 turu: 19.00

7 Temmuz Salı:

Son 16 turu: 19.00

15 Temmuz Çarşamba:

Yarı final: 22.00