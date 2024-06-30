Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista'ya veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista'ya veda etti

Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı. Kulüp, futbolcuların gösterdikleri özveri ve çabayı takdir ederek, kariyerlerinde başarılar diledi.

30.06.2024 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid, sözleşmeleri sona eren Mario Hermoso, Memphis Depay ve Gabriel Paulista'ya teşekkür mesajı yayımladı.

İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid, sözleşmesi sona eren İspanyol savunmacı Mario Hermoso, Hollandalı santrafor Memphis Depay ve Beşiktaş'ın kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Gabriel Paulista'ya veda etti. Kulübün resmi web sitesinden yapılan açıklamada, söz konusu futbolcuların forma giydikleri süre içerisinde gösterdikleri özveri ve çabayı tebrik ederek, kariyerinin devamında başarılar diledi.

Gelecek sezonda Beşiktaş forması giyecek olan Gabriel Paulista, Madrid ekibinde 5 maçta forma şansı buldu. Depay ise Atletico ile 40 maçta görev alırken, 13 gol, 2 asistlik katkı sağladı. 5 sezon kırmızı-beyazlı formayı terleten Hermoso, 174 maçta, 10 kez gol sevinci yaşarken, 6 da gol pası verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Atletico Madrid, Madrid, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista'ya veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:32 Kılıçdaroğlu’ndan Sinan Oğan’a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Oğan'a zehir zemberek yanıt: Sana boyatmak için ayakkabılarımı bile vermem
19:29 İzmir’de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı İzmir'de 5 kişinin can verdiği patlamayla ilgili 1 gözaltı
18:38 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 25 bin liranın altındaki asgari ücreti asla kabul etmiyoruz
17:32 Bursa’daki anız yangını Uludağ Üniversitesi’ndeki ormanlık alana sıçradı Bursa'daki anız yangını Uludağ Üniversitesi'ndeki ormanlık alana sıçradı
17:10 İzmir’deki patlama anı kameralara yansıdı İzmir'deki patlama anı kameralara yansıdı
19:37 Türkiye İsrail’e petrol mü satıyor BOTAŞ’tan açıklama geldi Türkiye İsrail'e petrol mü satıyor? BOTAŞ'tan açıklama geldi
19:09 Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar Mahalle ortasında patlatılan el yapımı bomba patlattılar
18:48 Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz’da bitiyor Kiralarda yüzde 25 uygulaması 1 Temmuz'da bitiyor
17:37 Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu TRT Spor’da tuhaf canlı yayın kazası Çalışanların skandal konuşmasını herkes duydu! TRT Spor'da tuhaf canlı yayın kazası
17:20 98’nci Gazi Koşusu’nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı 98'nci Gazi Koşusu'nu, Dragon Flame ve jokeyi Akın Sözen kazandı
17:17 CHP’li Kula Belediye Başkanı tutuklandı CHP'li Kula Belediye Başkanı tutuklandı
17:11 Beşiktaş’ın Di Maria’ya yaptığı teklif ortaya çıktı Beşiktaş'ın Di Maria'ya yaptığı teklif ortaya çıktı
17:01 Galatasaray’ın yıldızı Wilfried Zaha’ya Premier Lig’den 3 talip var Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha'ya Premier Lig'den 3 talip var
16:41 Önce paylaşıp sonra sildiler Barcelona’dan bir garip ayrılık açıklaması Önce paylaşıp sonra sildiler! Barcelona'dan bir garip ayrılık açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2024 21:24:59. #1.12#
SON DAKİKA: Atletico Madrid, Hermoso, Depay ve Gabriel Paulista'ya veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement