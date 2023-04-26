Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti - Son Dakika
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Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti

26.04.2023 23:19
Sıfır hata! Atletico Madrid 4 golle esti geçti

La Liga'nın bir diğer favori ekibi Atletico Madrid, geriye düştüğü maçta Mallorca'yı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Atletico Madrid'in gollerini Rodrigo de Paul, Alvaro Morata ve Yannick Carrasco kaydetti.

La Liga'nın 31'inci haftasında Atletico Madrid, sahasında Mallorca ile karşılaştı. İspanyol devi 1-0 geriye düştüğü mücadeleden 3-1'lik skorla galip ayrıldı.

GERİDEN GELİP KAZANDILAR

Estadio Metropolitano'da oynanan maçı Atletico Madrid, 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada De Paul, 47. Dakikada Alvaro Morata ve 77. dakikada Carrasco attı. Mallorca'nın tek golü 20. dakikada Nastasic'ten geldi.

MOLLARCO 4 MAÇ SONRA YIKILDI

Atletico Madrid, Barcelona mağlubiyeti sonrası moral bulurken Mallorca ise 4 maç sonra mağlup oldu. Alınan bu sonucun ardından Atletico Madrid, puanını 63'e çıkardı. Mallorca ise 40 puanda kaldı.

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Atletico Madrid, La Liga, Spor, Son Dakika

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