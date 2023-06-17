Atletico Madrid, Mauro Icardi transferi için devreye girdi

İspanyol deni Atletico Madrid'in Mauro Icardi transferi için PSG ile temasa geçtiği kaydedildi.

İspanyol basınından TodoFichajes'te yer alan habere göre, Atletico'nun Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone'nin Icardi'yi takımına katmak için çok istekli olduğu ifade edildi.

YÖNETİM HAREKETE GEÇTİ

Haberde, "Koç vatandaşının gelişinin onlara daha yüksek bir seviyeye ulaşmak için kalite katacağına inanıyor. Spor yönetimini bu konuda harekete geçirdi" denildi.

İTALYANLAR DA DEVREDE

Öte yandan Icardi'ye talip olan takımlardan biri de Roma. İtalyan ekibinin teknik direktörü Mourinho'nun Icardi'yi takımında görmek için uzun süredir uğraş verdiği biliniyor.