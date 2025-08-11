Atletico Madrid Raspadori\'yi Kaptı

Atletico Madrid, son olarak İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Giacomo Raspadori'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, hücum hattına takviye yaptı. Madrid ekibi, Napoli forması giyen 25 yaşındaki Giacomo Raspadori ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Kulübün resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, hücum hattında birçok pozisyonda görev alabilen Raspadori'nin tam bir İtalyan forvet özelliği taşıdığına dikkat çekildi.

Giacomo Raspadori, Napoli formasıyla görev aldığı 109 müsabakada 18 gol, 10 asist katkısında bulundu. - İSTANBUL