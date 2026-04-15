Üye Girişi
Son Dakika Logo

Atletico ve PSG Yarı Finale Yükseldi

15.04.2026 00:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid ve PSG yarı finale adını yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmaları bugün oynanan iki mücadeleyle başladı. Rakiplerini eleyen Atletico Madrid ve Paris Saint-Germain yarı finale yükselen ilk takımlar oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen ilk iki takım belli oldu. İspanya temsilcilerinin karşı karşıya geldiği maçta Atletico Madrid, evinde Barcelona'yı konuk etti. Riyadh Air Metropolitano'da TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetti. İlk karşılaşmayı deplasmanda 2-0 kazanan Atletico Madrid, rövanşta Barcelona'ya 2-1 mağlup olmasına karşın toplamda 3-2'lik skorla yarı finale yükseldi. Barcelona'nın gollerini 4'üncü dakikada Lamine Yamal ve 24'üncü dakikada Ferran Torres kaydetti. Atletico Madrid'in golü ise 31'inci dakikada Ademola Lookman'dan geldi. Mücadelenin 79'uncu dakikasında Barcelona'da Eric Garcia kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından yarı finale yükselen Atletico Madrid, Arsenal - Sporting eşleşmesinden galip gelen takımla kozlarını paylaşacak.

PSG, LIVERPOOL'U ANFIELD'DA DA GEÇTİ

Gecenin aynı saatte başlayan bir diğer karşılaşmasında ise İngiliz ekibi Liverpool, sahasında Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile karşı karşıya geldi. Anfield'da oynanan maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı. İlk maçta evinde Liverpool'u 2-0 mağlup eden PSG, rövanş karşılaşmasını da 2-0 kazanarak toplamda 4-0'lık skorla adını yarı finale yazdırdı. PSG'nin gollerini 72'nci ve 90+1'inci dakikalarda Ousmane Dembele kaydetti. Bu sonuçla yarı final biletini alan PSG, Bayern Münih - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 00:49:35. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.