Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider tamamladı - Son Dakika
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Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider tamamladı

11.04.2022 11:18
Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı lider tamamladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi F Grubunda mücadele eden Muğla Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı 13 puanla lider tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 3. Ligi F Grubunda mücadele eden Muğla Atletikspor Kadın Futbol takımı ilk yarıyı 13 puanla lider tamamladı.

Teknik sorumlu Prof. Dr. Yakup Akif Afyon, Antrenörler Sabri Yılmaz ve Murat Kamış yönetimindeki ekip ilk devreye B.B. Bodrumspor A.Ş. ile oynayacağı maçın ertelenmesiyle başladı. İkinci maçında Nazilli Belediyespor'u deplasmanda 4-2, üçüncü maçında ise Denizli Kaplanlar'ı ise 5-1 skorla geçen Muğla Atletikspor, dördüncü maçında Söke Latmos Sayrakçı Gençlik ve Spor ile 2-2 berabere kaldı.

Gruptaki ikinci Muğla takımı B.B. Bodrumspor ile Atatürk stadında karşılaşan Atletikspor, rakibini 7-0 yenerek yenilmezliğini sürdürdü. İlk yarının son maçında Uşak 64 Belediye Gençlik Spor'la 1 Eylül stadında karşı karşıya gelen Atletikspor lideri kendi evinde 3-1 yenerek 13 puanla lider koltuğuna oturdu.

Muğla Atletikspor, 16 Nisan 2022 Cumartesi ikinci yarının ilk maçında Bodrumspor ile deplasmanda karşılaşacak. - MUĞLA

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Türkiye Futbol Federasyonu, gençlik, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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