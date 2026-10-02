Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, 21 yaş üstü artışın rekabeti yükselteceğini söyledi - Son Dakika
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Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ, 21 yaş üstü artışın rekabeti yükselteceğini söyledi

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Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, 21 yaş üstü sporcu sayısının çoğalması gerektiğini dile getirdi. Karadağ, bu sayede rekabetin ve kalitenin yükseleceğini, iki yılda tarihin en fazla Türkiye rekorunun kırıldığını ifade etti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Türk atletizminin geleceğini altyapı, yüksek performans merkezleri ve genç sporcular üzerine inşa ettiklerini söyledi.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu Ahmet Karadağ, Türkiye'de ortalama 13.6 yaşında başlanılan atletizmde sporcuların 21.5 yaşında branştan ayrıldıklarını aktardı.

Avrupa, dünya ve olimpiyat seviyesinde başarı elde edilecekse 21 yaşından büyük sporcu sayısının artırılması gerektiğini belirten Karadağ, bu durumda rekabetin de kalitenin de yükseleceğini ifade etti.

Karadağ, görevde bulundukları dönemde çok sayıda Türkiye rekorunun yenilendiğine dikkati çekerek "İki yılda tarihin en fazla Türkiye rekoru kırıldı. 104 yıllık federasyon tarihinde yıllardır duran rekorların büyükler seviyesinde kırılması bizim için çok değerli. Bu da kalitenin yükselmeye başladığını gösteriyor." dedi.

"Çok güzel bir jenerasyon geliyor"

Atletizmde uzun vadeli planlamanın önemine vurgu yapan Karadağ, uzun vadede Türkiye'nin olimpiyat hedeflerine göre çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Karadağ, "Amacımız, ülkemizde yapılacak olimpiyatlarda çok sayıda madalya almak. Bunun için bütün planlarımızı ve altyapımızı bugünden hazırlamak durumundayız. 18-20 yaşındaki çocuklarımızı geleceğe hazırlıyoruz, çok güzel bir jenerasyon geliyor." diye konuştu.

Milli takımın uluslararası organizasyonlarda mücadele eden sporcu sayısının arttığına işaret eden Karadağ, "Bir ülke bir branşta en fazla üç sporcu götürebiliyor. Biz bazı branşlarda 5 sporcu ile kotayı geçtik ve en iyi üç sporcumuzu seçmek durumunda kaldık. Rekabet arttıkça madalyalara daha fazla yaklaşacağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Tesisleşme önemli

Türk atletizminin gelişiminde tesisleşmenin önemine değinen Karadağ, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde atletizm pistinin yapım çalışmalarının sürdüğü ve İstanbul'da da Atatürk Olimpiyat Stadı'nın yanında yeni bir atletizm stadının yapıldığı bilgilerini verdi.

İzmir'deki yüksek performans merkezinin de geliştirilmekte olduğunu aktaran Karadağ, şöyle devam etti:

"Sadece dünyanın en iyi atletleri değil, destek olmak istediğimiz Suriyeli atletler, İran'dan, Irak'tan, Azerbaycan'dan Türkmenistan'dan atletler gelebiliyor. Özbekistan'dan da dünyanın en iyi atıcıları ve atıcı antrenörleri geliyor ve bizim sporcularımız da onlarla beraber entegre olup onlardan bir şeyler alabiliyor. Maddi olarak ülkemize kazanç da getirmiş oluyor."

Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu ilk kez düzenlenecek

Karadağ, yol koşularına yönelik çalışmalar kapsamında 11 Ekim'de Ankara'da ilk kez Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nun düzenleneceğini aktardı.

Koşunun zamanla maratona çevrilebileceğini dile getiren Karadağ, "Ankara'nın hiç maratonu yok. Öncelikle sembolik olarak yarı maratonla başlayacağız. Sonrasında, fiziki şartlara göre bunu maratona çevirme durumumuz olabilir." dedi.

Atatürk Koşusu'nun 91 yıldır devam ettiğini hatırlatan Karadağ, Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu'nun da geleneksel yarış haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

1920 Koşusu

Anadolu Ajansının (AA) 106. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ankara'da düzenlenen 1920 Koşusu'na da değinen Karadağ, AA'nın spora verdiği öneme dikkati çekerek organizasyonun ilk yılında 1000'in üzerinde katılımcıya ulaşmasını "önemli başarı" olarak niteledi.

Organizasyonun katılımcı sayısının çok yükselebileceğini kaydeden Karadağ, "Anadolu Ajansı olarak çok güçlü bir organizasyonsunuz. Koşuyu 5 bine, 10 bine çıkartabilecek pozisyona gelebilirsek işte o zaman bütün sokaklar, bütün caddeler sporla tanışmış olacak." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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