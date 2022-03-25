Atletizm gençler müsabakaları yapıldı - Son Dakika
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Atletizm gençler müsabakaları yapıldı

25.03.2022 13:18
Atletizm gençler müsabakaları yapıldı

B Atletizm Kız-Erkek şampiyonası sona erdi.

B Atletizm Kız-Erkek şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları çerçevesinde Gençler A-B Atletizm Kız-Erkek il birinciliği müsabakaları 18 Temmuz Stadı'nda yapıldı. Sporcular 100 m., 200 m., üç adım atlama, 800 m., 1500 m., 100 m. engelli, yüksek atlama, uzun atlama, cirit atma ve gülle atma dallarında yarıştı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Gülay Ercan takdim etti. - DÜZCE

Atletizm gençler müsabakaları yapıldı
Atletizm gençler müsabakaları yapıldı

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milli eğitim bakanlığı, Atletizm, gençlik, Okul, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletizm gençler müsabakaları yapıldı - Son Dakika


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