Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - Son Dakika
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Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

19.06.2022 23:50
Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı.

Romanya'da düzenlenen 75. Balkan Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı, 22 madalya kazandı.

Craiova kentinde gerçekleştirilen ve iki gün süren şampiyonada 22 madalya elde eden Türkiye, 20 ülke arasında toplam madalya sayısında ikinci, madalya sıralamasında ise üçüncü oldu.

İlk gün kazanılan 13 madalyanın ardından ikinci günde ay-yıldızlı ekip, 4 şampiyonluk elde etti.

110 metre engellide Mikdat Sevler 13.80'lik derecesiyle şampiyonluğa ulaşırken, 1500 metrede Şilan Ayyıldız 4.17.27'yle birinci oldu.

3000 metre engellide Hilal Yego 8.43.24 ve 3000 metrede Ramazan Barbaros 8.12.60'lık derecesiyle ikinci günde altın madalya kazanan isimler arasında yer aldı.

İlk gün şampiyonluk kazanan Emine Hatun Tuna-Mechaal ve Kayhan Özer ile birlikte Türkiye, 2022 Balkan Şampiyonası'nda toplam 6 birincilik elde etmiş oldu.

İkinci gün müsabakalarında 4×400 metrede Oğuzhan Kaya, Oğuz Akgül, Salih Teksöz ve Kubilay Ençü'den oluşan bayrak takımı 3.08.48, 5000 metrede Yayla Günen 15.55.24'le gümüş, 800 metrede Salih Teksöz 1.48.51, 3000 metrede Ömer Amaçtan 8.14.40'la ve gülle atmada da Aysel Yılmaz 15,76 metreyle bronz madalya kazandı.

Şampiyonada Yunanistan 8 altın, 7 gümüş, 6 bronz, Romanya 8 altın, 5 gümüş, 6 bronz, Türkiye ise 6 altın, 6 gümüş, 10 bronz ile ilk üç sırayı alırken, Sırbistan dördüncü, Ukrayna beşinci oldu.

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Osmangazili atletler madalyaya doydu Osmangazili atletler madalyaya doydu Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı Balkan Şampiyonası'nın ilk gününde Alperen Karahan gümüş madalya kazandı
Kaynak: AA

Atletizm, Romanya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletizm Milli Takımı'ndan Balkan Şampiyonası'nda 22 madalya - Son Dakika
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