Atletizm seçmelerinde ter döktüler - Son Dakika
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Atletizm seçmelerinde ter döktüler

07.04.2022 15:32
Atletizm seçmelerinde ter döktüler

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

Sivas'ta Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçmeleri yapıldı.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği organizesinde Sivas'ta düzenlenen "Anadolu Yıldızları Ligi Atletizm il seçme yarışları" sona erdi.

4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Stadyumunda düzenlenen seçmeler 2 gün sürdü. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı seçmelere 80 sporcu katılım sağladı.

Seçmelerde başarılı olan sporcular 16-17 Nisan'da Kırıkkale'de yapılacak olan grup yarışmalarında Sivas'ı temsil edecek. Kırıkkale'de düzenlenecek olan grup yarışlarına; Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'den sporcular katılacak. - SİVAS

Atletizm seçmelerinde ter döktüler
Atletizm seçmelerinde ter döktüler
Atletizm seçmelerinde ter döktüler

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Anadolu Yıldızları Ligi, Kırıkkale, Atletizm, Sivas, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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