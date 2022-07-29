Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek - Son Dakika
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Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek

29.07.2022 21:39
Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.

Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali kentinde 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 170 ülkeden 1500 atlet mücadele edecek.

Türkiye'yi organizasyonda 10 atlet temsil edecek. Milliler yarın organizasyonun yapılacağı kente hareket edecek.

Organizasyonda yer alacak sporcular şu şekilde:

Emre Çiftçi - çekiç atma

Anthony Smith - 200 metre

Hayrettin Yıldız - 10 bin metre yürüyüş

İsmail Nezir - 400 metre engelli

Mazlum Demir - 10 bin metre yürüyüş

Mesut Bülbül - üç adım atlama

Pınar Akyol - gülle atma

Dilek Koçak - 800 metre

Emine Ceylan - 10 bin metre yürüyüş

Pelinsu Şahin - 3 bin metre engelli

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Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Kolombiya, Atletizm, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek - Son Dakika
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