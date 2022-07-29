Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali kentinde 1-6 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 170 ülkeden 1500 atlet mücadele edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Atletizmde 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, Kolombiya'da düzenlenecek - Son Dakika

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