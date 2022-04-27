Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek - Son Dakika
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Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek

27.04.2022 10:22
Atletizmde 28 okuldan 403 sporcu ter dökecek

Atletizm Gençler Okul Sporları Grup Maçları 28-29 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Atletizm Gençler Okul Sporları Grup Maçları 28-29 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Büyükşehir Belediye Albayrak Spor Kompleksinde yapılacak yarışmalara 13 farklı ilden, 403 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 28-29 Nisan tarihlerinde Atletizm Gençler A-B Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği yarışlarda, bulundukları illerde başarılı olan 28 okul takımından 403 sporcu Büyükşehir Belediye Albayrak Olimpik Atletizm Sahasında piste çıkacak. Erkeklerde 15, kızlarda 13 takımın yarışacağı grupların sonunda dereceye giren sporcular yarı finale yükselecek. Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ

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Atletizm, Denizli, gençlik, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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