Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak

04.03.2022 09:44
Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak

27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

27. Büyükler Balkan Salon Şampiyonası, yarın İstanbul'da başlayacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, yarın başlayacak şampiyonada atletlerin Ataköy Atletizm Salonu'nda piste çıkacağı belirtildi.

Organizasyonda, gülle atlama, sırıkla atlama, uzun atlama, yüksek atlama, üç adım atlama, 60 metre, 400 metre, 800 metre, 1500 metre, 3000 metre, 60 metre engelli ve 4x400 metre bayrak yarışlarının yapılacağı ifade edildi.

Şampiyonada mücadele edecek milli takımın kadrosunun şu şekilde olduğu kaydedildi:

Kayhan Özer, Mustafa Kemal Ay, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Salih Teksöz, Tamer Sakar, Mehmet Çelik, Bahri Doğru, Murat Emektar, Ayetullah Aslanhan, Mikdat Sevler, Furkan Aktaş, Metin Doğu, Özgür Atasoy, Zeki Cem Tenekebüken, İlkay Aydemir, Muammer Demir, Emre Dalkıran, Batuhan Çakır, Ali Çolak, Nuh Polat, Hasan Saygı, İlyas Çanakçı, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya, Muhammet Avcıoğlu, Simay Özçiftçi, Melike Malkoç, Nevin İnce, Ecem Ece, Tuğba Ayyıldız, Şilan Ayyıldız, Damla Çelik, Emine Hatun Tuna Mechaal, Özlem Kaya Alıcı, Özge Can, Beyzanur Yavuz, Buse Savaşkan, Merve Menekşe, Demet Parlak, Buse Arıkazan, Gizem Akgöz, Yasemin Zehra Börekçi, Tuğba Danışmaz, Gizem Akgöz, Pınar Akyol, Aysel Yılmaz, Nevin İnce, Ecem Ece, Edanur Tulum, Pınar Gülseren.

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2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru 2023 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na doğru Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası kadrosu açıklandı

Atletizm, İstanbul, Engelli, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atletizmde Balkan Salon Şampiyonası yarın İstanbul'da yapılacak - Son Dakika
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