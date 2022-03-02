Atletizmde Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Umman'da yapılacak - Son Dakika
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Atletizmde Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Umman'da yapılacak

02.03.2022 22:55
Atletizmde Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Umman'da yapılacak

Atletizm Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek.

Atletizm Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası, Umman'ın başkenti Maskat'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, 4-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek müsabakalarda 20 yaş altı ve büyüklerde takım halinde madalya için yarışacak.

Dört yıl aradan sonra gerçekleştirilecek olan Dünya Yürüyüş Takım Şampiyonası'nda yarışacak Türk Milli Takımı, başkent Maskat'a ulaştı. Türkiye'yi müsabakalarda 9 milli atlet temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek milliler şu isimlerden oluşuyor:

20 Yaş Altı Erkekler 10 kilometre: Mazlum Demir, Hayrettin Yıldız

20 Yaş Altı Kadınlar 10 kilometre: Şükran Ayaz, Elif Nur Özbey

Büyük kadınlar 20 kilometre: Kader Dost

Büyük erkekler 20 kilometre: Abdülselam İmuk, Mustafa Özbek, Şahin Şenoduncu

Büyük erkekler 35 kilometre: Mert Atlı

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Atletizm, Türkiye, Maskat, Umman, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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