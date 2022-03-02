Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları - Son Dakika

Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1-31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek kampta 16 sporcu yer alıyor.

Ayrıca İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da da milli takım olimpik kadro hazırlık kampları sürüyor.

Ankara'da kamp yapacak sporcular şunlar: