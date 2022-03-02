Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları - Son Dakika
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Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları

02.03.2022 12:18
Atletizmde milli takım olimpik kadro hazırlık kampları

Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1-31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.

Milli takım olimpik kadro hazırlık kampları 1-31 Mart tarihlerinde 6 ilde gerçekleştirilecek.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ankara'da Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) gerçekleştirilecek kampta 16 sporcu yer alıyor.

Ayrıca İzmir, Bursa, Adana, İstanbul ve Şanlıurfa'da da milli takım olimpik kadro hazırlık kampları sürüyor.

Ankara'da kamp yapacak sporcular şunlar:

SPORCU ADI SOYADI BRANŞI

Murat Yalçınkaya 3000 metre engelli

Batuhan Eser 800/1500 metre

Eşref Apak Çekiç atma

Ömer Şahin Disk atma

Alperen Karahan Gülle atma

Fatih Alpaslan Gülle atma

Özkan Baltacı Çekiç atma

Halil Yılmazer Çekiç atma

Batuhan Arda Erol Dekatlon

Kıvılcım Kaya Salman Çekiç atma

Buse Savaşkan Yüksek atlama

Buse Arıkazan Sırıkla yüksek atlama

Tuğba Danışmaz 3 adım atlama

Nurten Mermer Disk atma

Özlem Özcan Gülle atma

Deniz YaylacıÇekiç atma

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31 Mart, Türkiye, Ankara, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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