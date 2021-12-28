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Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi - Son Dakika

Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi

28.12.2021 10:56
Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi

Karayazı Belediyespor ve TOHM Sporcuları, İstanbul'da yapılan Salon Deneme Yarışlarına Türkiye rekoru kırdılar.

Karayazı Belediyespor ve TOHM Sporcuları, İstanbul'da yapılan Salon Deneme Yarışlarına Türkiye rekoru kırdılar. Özellikle ENKA Spor'a transfer olan Mevlüt Aras, salonda adeta kırmadık rekor bırakmadı. Fenerbahçe'ye geçen Ömer Faruk Bozdoğan diğer rekortmen Dadaş oldu. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor'dan Muhammet Can Çatal ise en iyi derecesini yaptı.

Erzurum'un Karayazı Belediyesporlu Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi'nde eğitim gören Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) ve Karayazı Belediyespor Atletlerinden Ömer Faruk Bozdağ ile Mevlüt Aras, Türkiye rekoru kırdı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Sporcusu Muhammet Can Çatal ise en iyi salon derecesini elde eden sporcu oldu.

İstanbul'dan rekor haberleri peş peşe geldi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İstanbul'da yapılan Salon Deneme Yarışmalarında Karayazı Belediye Spor Kulübü'nden ENKA Spor'a transfer olan Mevlüt Aras 800 metrede ve Fenerbahçe'ye geçen Ömer Faruk Bozdağ 1500 metrede Türkiye rekoru kırarak tarihe isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Özellikle Mevlüt Aras tüm yaş kategorilerinde Türkiye rekoru kırarak Dadaşların göğsünü kabarttı.

İlham Tanuyev Özbilen'in rekorunu kırdı

ENKA Spor Kulübü'nün formasını terleten Erzurumlu Milli Atlet Mevlüt Aras, 800 metrede Kenya asıllı milli atlet İlham Tanuyev Özbilen'in rekorunu kırdı.

Dadaş atlet, U18, U20, U23 ve büyükler kategorisinde rekorlar kırarak adından övgü ile söz ettirdi.

Çatal'dan iyi bir derece

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü sporcusu Muhammet Can Çatal ise İstanbul'da yapılan Salon Deneme Yarışlarında salondaki en iyi derecesini yaptı. Çatal 3000 metre salon yarışında en iyi derecesini yaparken alkış aldı.

Ekip çalışmasının ürünü

Erzurumlu atletlerin Salon Deneme Yarışlarında elde ettiği başarılar ve kırdığı rekorlar, bir ekip ruhunun göstergesi oldu.

Atletizm İl Temsilcisi Fesih Doğan ve antrenör arkadaşları Yavuz Bayram, Cahit Demir, İsmail Güzeloğlu, Mustafa Esen ve Özkan Kaya'nın uyumlu çalışması meyvelerini verdi.

Reşit Karabacak Spor Lisesi Müdürü Sinan Topallı da, sporun içinden gelen bir yönetici olarak sporcuların bu seviyelere gelmesinde verdiği destekle önemli rol oynadı. Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü de TOHM merkezinde sağladığı imkanlarla başarının gelmesine önemli bir zemin hazırladı.

Sporcuların Karayazı'dan Antrenörü olan Cahit Demir, "İlçemize, şehrimize ve ülkemize devamlı başarı gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - ERZURUM

Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi
Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi
Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi
Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi

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İstanbul, Karayazı, Erzurum, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Atletlerden yeni Türkiye rekorları geldi - Son Dakika Spor


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