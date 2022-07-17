Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika
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Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

17.07.2022 20:21
Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme (Batı Grubu) çeyrek final müsabakaları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme (Batı Grubu) çeyrek final müsabakaları Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde yapıldı.

Dursunbey Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme (Batı Grubu) çeyrek final müsabakaları Saz Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. Vatandaşların ilgi gösterdiği müsabakalar renkli görüntülere sahne oldu.

Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 sporcuların katıldığı müsabakalarda ilk gün tabya bendi, ikinci gün ise kabak bendi kategorilerinde yarışmalar yapıldı.

Yarışmaların ardından yapılan ödül töreninde dereceye giren sporculara protokol üyeleri tarafından madalyaları takdim edildi.

Çeyrek finalde yetişkinler genel klasmanda birinci Abdullah İdris, ikinci Davut Çakır, üçüncü ise Alperen Alptekin oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Atlı Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Fatih Işık, yaptığı konuşmada, "Bu spor dalına küçük ve genç kardeşlerimizin daha çok katılım sağlamalarını istiyoruz. Çünkü gelecek nesillere aktarma konusunda yardımcı olacak kuşaklar gençlerdir." dedi.

Dursunbey Belediye Başkanı Ramazan Bahçavan da belediye olarak gelenekleri yaşatmak, onları gelecek nesillere aktarmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, bu yarışmaların düzenlenmesinde her zaman destek olan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür etti.

Etkinliğe, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Dursunbey Kaymakamı Rahmi Bulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Atlı Okçuluk 1. Bölge Eleme çeyrek finali Balıkesir'de yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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