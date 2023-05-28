Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, kaleci Sergio Rico'dan gelen haberle sarsıldı. Attan düşen İspanyol kaleci yaşam savaşı veriyor.

ENTÜBE EDİLDİ

Şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de kaleci Sergio Rico, kutlamaların ardından döndüğü İspanya'da attan düştü. Marca'da yer alan habere göre deneyimli eldiven helikopterle hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Rico'nun entübe edildiği belirtildi. Yoğun bakımda bulunan İspanyol eldivenin Sevilla'da kaldırıldığı hastanede durumunun stabil olduğu ifade edildi.