Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi - Son Dakika
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Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi

28.05.2023 16:24

Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, şampiyonluk kutlamalarından sonra gittiği ülkesi İspanya'da attan düştü. Helikopterle hastaneye kaldırılan futbolcu yoğun bakıma alınarak, entübe edildi.

Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain, kaleci Sergio Rico'dan gelen haberle sarsıldı. Attan düşen İspanyol kaleci yaşam savaşı veriyor.

ENTÜBE EDİLDİ

Şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint-Germain'de kaleci Sergio Rico, kutlamaların ardından döndüğü İspanya'da attan düştü. Marca'da yer alan habere göre deneyimli eldiven helikopterle hastaneye kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMDA

Rico'nun entübe edildiği belirtildi. Yoğun bakımda bulunan İspanyol eldivenin Sevilla'da kaldırıldığı hastanede durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi
Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi
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Paris Saint Germain, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Attan düştüğü için hastaneye kaldırılan Paris Saint-Germain'in kalecisi Sergio Rico, entübe edildi - Son Dakika
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