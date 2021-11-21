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Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz - Son Dakika

Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz

21.11.2021 23:10
Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz

Fenerbahçe'ye attığı gol iptal edilen Mbaye Diagne, maçtan sonra karara isyan etti. Galatasaray'ın 3-2 kazandığı Rize maçında yaşanan benzer pozisyonu hatırlatan Senegalli forvet, "Rize'de attığımız gol verildi. Evet hafif bir temasım var, ama bu pozisyon gol" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Aslan'ın 84'te Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Diagne, maçın ardından hakem kararlarına isyan etti.

"AYNISI YAŞANDI"

Senegalli futbolcu maçın ardından, iptal edilen gole Rizespor maçındaki pozisyonla gönderme yaptı. Senegalli futbolcu, "Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golün, gol olduğunu düşünüyorum. Rizespor maçında da aynısı olmuştu ve o gol sayılmıştı. Oyuncuya hafif bir temasım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Galatasaray, Fenerbahçe, Rizespor, İsyan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz - Son Dakika
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