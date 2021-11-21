Attığı gol iptal olan Diagne, sinirlerine hakim olamadı: Aynısını Rizespor maçında verdiniz

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybetti. Aslan'ın 84'te Diagne ile bulduğu gol iptal edildi. Diagne, maçın ardından hakem kararlarına isyan etti.

"AYNISI YAŞANDI"

Senegalli futbolcu maçın ardından, iptal edilen gole Rizespor maçındaki pozisyonla gönderme yaptı. Senegalli futbolcu, "Takım olarak iyi oynadığımızı düşünüyorum. Golün, gol olduğunu düşünüyorum. Rizespor maçında da aynısı olmuştu ve o gol sayılmıştı. Oyuncuya hafif bir temasım olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.