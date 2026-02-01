Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı - Son Dakika
Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı

01.02.2026 19:50
Kasımpaşa'dan ayrılan Attila Szalai, sosyal medyadan bir açıklama yaparak mevcut teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle kendisi adına işlerin değiştiğini ifade etti. Macar savunmacı, yaptığı açıklamada ''İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan şeyler için sorumlu tutuluyordum. Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı.'' dedi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan ayrılarak Polonya Ligi takımlarından Pogon Szczecin'e transfer olan Attila Szalai, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

''BUNLAR FENERBAHÇE'DE YAŞANAN OLAYLARDI''

"Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı." diyen Macar savunma oyuncusu, mevcut teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesi ile işlerin kendisi adına değiştiğini söyledi. Szalai, kendi sorumluluğunda olmayan şeylerden sorumlu tutulduğunu belirterek yaşanan sürece tepki gösterdi.

Attila Szalai'nin açıklamasının tam metni şu şekilde:

"Bazen hayat size beklenmedik zorluklar çıkarır.

Kasımpaşa'ya sorumluluk almak, kulüp için her şeyi vermek ve sahada liderlik yapmak için transfer oldum.

Her şey yolundaydı ancak yeni bir teknik direktörün gelmesiyle değişti. İlk günden itibaren, benim sorumluluğumda olmayan şeyler için sorumlu tutuluyordum. Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı.

Açık konuşmalar yerine sessizlik vardı. Dürüstlük yerine, arkamdan açıklamalar yapıldı.

Tek bir kişisel konuşma bile yapılmadan, kendisi yıllarca kaptanlık yapmış ve bu rolün ne anlama geldiğini bilen biri olmasına rağmen, kaptanlık görevinden alındım.

Yine de sessiz kaldım, saygılı bir şekilde çalıştım ve her zaman profesyonelce davrandım.

Sonunda, kendim için bir karar vermek zorunda kaldım; saygı, dürüstlük ve netlik tartışılmazdır. Bu yüzden artık yoluma devam etme zamanı geldi.

Teşekkürler Kasımpaşa.

Takım arkadaşlarıma, personele, yönetime, taraftarlara ve bu özel şehir İstanbul'a teşekkür ederim.

Dürüst, destekleyici ve insancıl olan kulüpteki tüm insanlara teşekkür ederim, bu zamanı değerli kıldınız.

Başım dik, vicdanım rahat ve gelecek için tam bir motivasyonla ayrılıyorum."

YENİ ADRESİ POLONYA

28 yaşındaki Szalai, Kasımpaşa forması altında 15 maçta sahaya çıktı ve takımının 1 golün de asisti yapan isim oldu.

SON DAKİKA: Attila Szalai'den ayrılık sonrası tepki: Bunlar Fenerbahçe'de de yaşanan olaylardı
