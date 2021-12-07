Attila Szalai hakkında çıkan transfer haberleri, kulüp tarafından yalanlandı

Son günlerde adı sık sık İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'yle anılan Attila Szalai için Fenerbahçe'den açıklama geldi.
Sarı-lacivertliler transfer iddialarını yalanlarken kulüpten yapılan açıklamada, "Son birkaç gündür kamuoyunda, dış basın ve sosyal medya kaynaklı olarak ortaya atılan oyuncumuz Attila Szalai'nin transferi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübümüz, başarılı futbolcumuz Attila Szalai ile ilgili herhangi bir transfer görüşmesi yapmamıştır. Oyuncumuz, çalışmalarını tamamen takımımızın hedeflerine konsantre olmuş şekilde sürdürmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
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