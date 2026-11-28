Suudi Arabistan'da düzenlenen Etno spor Kültür Festivali'nde dokuzuncu günün etkinlikleri sona erdi.

Dünya Etnospor Birliğince "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde düzenlenen festivalin dokuzuncu gününde, Orta Asya Türk halkları arasında sevilen geleneksel bir spor dalı olan "Audaryspak" ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Audaryspak, iki binicinin at sırtında güreşerek birbirini attan düşürmeye çalıştığı geleneksel bir ata sporudur.

Hakem gözetiminde gerçekleştirilen müsabakada biniciler, rakiplerini at üzerinden düşürmek için kıyasıya mücadele etti.

Günün öne çıkan diğer etkinlikleri arasında Kazakistanlı Shalkyma Dance Ensemble ile Ankara Devlet Halk Dansları Topluluğunun sahnelediği dans gösterileri yer aldı.

"Riyad Sezonu" kapsamında düzenlenen festival, farklı coğrafyalardan gelen sporcuları, sanatçıları, zanaatkarları, kültür insanlarını ve ziyaretçileri aynı atmosferde buluşturdu.

Geleneksel sporları ve kültürel değerleri gelecek nesillere aktarma hedefiyle düzenlenen festivalde gençler, aileler ve çocuklar gün boyunca farklı etkinlik alanlarında keyifli zaman geçirdi.

Türkiye dışında ilk kez Suudi Arabistan'da düzenlenen festival, yarın sona erecek.

"Riyad Sezonu"

"Riyad Sezonu", Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmek amacıyla düzenlenen büyük çaplı bir etkinlik organizasyonu olarak öne çıkıyor.

Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan organizasyon kapsamında uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor.

"Riyad Sezonu" kapsamında bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da buluşturuyor.