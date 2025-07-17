Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Spor

Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti

Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti
17.07.2025 09:23  Güncelleme: 09:20
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2000'li yıllarda kayak krosunda Norveç'e dünya çapında madalyalar kazandıran, 2010 Vancouver Kış Olimpiyatları bronz madalyalı sporcusu Audun Gronvold, ailesiyle çıktığı yaz tatilinde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kariyeri boyunca hem alp disiplini hem de freestyle kayakta Norveç'in en önemli isimlerinden biri olan Gronvold'un ani ölümü ülkesinde büyük üzüntü yarattı.

2010 Vancouver Kış Olimpiyatları'nda kayak krosunda bronz madalya kazanan Norveçli sporcu Audun Gronvold, yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 49 yaşındaki Grønvold'un ölümü, Norveç Kayak Federasyonu tarafından açıklandı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Audun Gronvold'un zamansız ölüm haberini büyük bir üzüntüyle aldık. Eski milli alp disiplini kayakçısı ve kayak krosu sporcusu, yakın zamanda çıktığı bir dağ evi gezisi sırasında yıldırım çarpmasına maruz kaldı" denildi.

HASTANEYE KALDIRILDI AMA KURTARILAMADI

Yıldırım çarpmasının ardından hızla hastaneye kaldırılan Grønvold'un, gördüğü tüm müdahalelere rağmen Salı gecesi yaşamını kaybettiği belirtildi.

ALP DİSİPLİNİNDEN KAYAK KROSUNA UZANAN KARİYER

Spor hayatına Norveç'in alp disiplini milli takımında başlayan Grønvold, sonrasında serbest stil ve kayak kros branşına geçiş yapmıştı. 1999 yılında İspanya'daki Sierra Nevada kayak merkezinde düzenlenen yarışta Dünya Kupası'nda podyuma çıkan ilk Norveçli alp disiplini sporcularından biri olmuş, iniş yarışında üçüncülük elde etmişti.

2005 Dünya Şampiyonası'nda kayak krosunda bronz madalya, 2007 yılında ise genel klasman şampiyonluğu kazanmıştı

FEDERASYON: "BÜYÜK BİR BOŞLUK OLUŞTU"

Norveç Kayak Federasyonu Başkanı Tove Moe Dyrhaug yaptığı açıklamada, "Norveç kayağı, hem Alp hem de serbest stil branşlarında çok şey katmış bir ismi kaybetti. Ölümü bizde büyük bir boşluk yarattı" ifadelerini kullandı. Aktif sporculuk kariyerini noktaladıktan sonra Norveç milli takımında antrenörlük ve televizyon yorumculuğu yapan Grønvold, ülkesinde kayak camiasının önemli isimleri arasında gösteriliyordu.

EŞİ ACI HABERİ DUYURDU

Grønvold'un eşi Kristin Tandberg Haugsjå, sosyal medya üzerinden yaptığı duygusal açıklamada, "20 yıldır hem en büyük aşkım hem de en yakın arkadaşımdı" diyerek yasını dile getirdi. Haugsjå ayrıca, kazanın ailece çıktıkları yaz tatili sırasında meydana geldiğini belirtti.

Audun Grønvold, eşi ve üç çocuğuyla birlikte yaşıyordu.

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Son Dakika Spor Audun Gronvold tatilde yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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