Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak - Son Dakika
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Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak

26.08.2022 14:56

Dün akşam oynanan Austria Wien maçından sonra açıklamada bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Avrupa Ligi grup kurası hakkında sorulan bir soruya, "Kiev maçı boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim." demişti. Bugün çekilen kura sonrası Jesus'un istediği oldu. Sarı lacivertliler, Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü.

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenerek Avrupa Ligi'ne düşmüştü. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jorge Jesus, dün oynanan Avrupa Ligi play-off maçı sonrası Ukrayna ekibi ile yeniden karşılaşmak istediğini belirtmişti. Portekizli hocanın büyük isteği gerçekleşti.

"O MAÇ BOĞAZIMDA DÜĞÜM GİBİ KALDI"

Jesus, Austria Wien'i eledikten sonra yaptığı açıklamada, "Dinamo Kiev ile tekrar eşleşme ihtimali var. Onlarla karşılaştığımızda hazırlanmak için çok az bir süremiz vardı. İkinci maçı uzun süre 10 kişi oynadık. O maç boğazımda düğüm gibi kaldı. Onlarla tekrar oynamak isterim." demişti.

FENERBAHÇE, DINAMO KIEV'E ELENMİŞTİ

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile deplasmanda golsüz berabere kalmış, Kadıköy'de ise 10 kişi kaldığı maçı uzatmalarda 2-1 kaybetmişti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'nden elenmişti.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe tıpkı Jorge Jesus'un istediği gibi Dinamo Kiev ile aynı gruba düştü. Sarı-lacivertlilerin grubundaki diğer takımlar ise Fransa'dan Rennes, Güney Kıbrıs'tan AEK Larnaca oldu.

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SON DAKİKA: Her şey Jorge Jesus'un istediği gibi oldu! Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile yeniden karşılaşacak - Son Dakika
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